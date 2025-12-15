Dziś odwołana przez żagański powiat dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wróciła na stanowisko, aby na nowo zarządzać placówką. To wynik decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Sąd uchylił uchwałę Starostwa Powiatowego w Żaganiu, który 6 sierpnia odsunął Katarzynę Nowotyńską od wykonywania zadań dyrektora. Przypomnijmy, sprawa związana była z wypłatą zaległych pieniędzy dla nauczycieli, które wypłaciła ich szefowa. – Wyrok jest nieprawomocny i powiat ma prawo się odwoływać – mówi Anna Michalczuk starosta powiatowy:

– Sąd przyjął moją skargę i uznał za nieważną uchwałę odwołującą mnie ze stanowiska. Przede mną dużo pracy, aby odbudować wizerunek – podkreśla dyrektorka:

Katarzyna Nowotyńska pełni funkcje dyrektorki placówki od 1 września 2023 roku.