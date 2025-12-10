Nowosolanie mają okazję dowiedzieć się jak przygotować się do sytuacji kryzysowych. Lubuska Grupa Pomocy Humanitarnej działająca przy Polskim Czerwonym Krzyżu organizuje szkolenie pod hasłem „BĄDŹ GOTOWY = BĄDŹ BEZPIECZNY Z PCK”.

– Zakres tematyczny jest spory – od budowy Tymczasowych Punktów Schronienia, przez procedury organizacji pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych po praktyczne informacje dotyczące kompletowania plecaka ewakuacyjnego – mówi Agata Karchut z PCK:

Szkolenie jest bezpłatne. Odbędzie się w najbliższą sobotę w Centrum Aktywności Społecznej przy Kasprowicza w Nowej Soli. Potrwa od 11:00 do 14:00.