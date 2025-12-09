Żagański kompleks sportowy Arena zaprasza dzieci i młodzież na zawody pływackie oraz rozgrywki w koszykówkę. Wszystkie przedłużone mikołajkowe propozycje są darmowe.

Pierwsze z nich już jutro. – Zachęcamy do rywalizacji i integracji. Przed nami wiele emocji sportowych. Tych propozycji grudniowych aktywności przygotowaliśmy kilka – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

– Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czekamy na aktywnych żaganian również w dni świąteczne – zaznacza zarządzający Areną:

Harmonogram imprez znaleźć można w mediach społecznościowych organizatora.