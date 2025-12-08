W nowosolskim szpitalu przeprowadzono zabiegi angioplastyki wieńcowej z wykorzystaniem innowacyjnej metody aterektomii orbitalnej. Były to pierwsze tego typu procedury wykonane w woj. lubuskim, co stanowi przełom w leczeniu zaawansowanych zwężeń tętnic wieńcowych w naszym regionie.

– Aterektomia orbitalna to nowoczesna technika stosowana w kardiologii inwazyjnej do leczenia znacznie uwapnionych zwężeń tętnic wieńcowych – mówi prof. Jarosław Hiczkiewicz, kierownik oddziału klinicznego kardiologii nowosolskiego szpitala:

Zabiegi wykonał zespół lekarzy kardiologów w składzie Filip Czekała, Dariusz Hiczkiewicz i Mieszko Pluciński.