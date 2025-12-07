W drugą niedzielę adwentu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia w kościołach odbywa się zbiórka ofiar do puszek. Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na pomoc mieszkańcom ogarniętej wojną Ukrainy.

Celem „Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i w Azji Środkowej – w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji, Uzbekistanie, Rosji oraz Litwie, Łotwie i Estonii.

Podczas ubiegłorocznej zbiórki w drugą niedzielę adwentu zebrano ponad 2 mln 787 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski w 2025 r. zrealizował 167 próśb na kwotę 2 mln 405 tys. zł. Prośby te nadesłane zostały z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu oraz Turkmenistanu.

Pomoc mieszkańcom ogarniętej wojną Ukrainy w przetrwaniu zimowych miesięcy

Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP ks. Leszek Kryża poinformował, że w tym roku najpilniejszym wyzwaniem jest pomoc mieszkańcom ogarniętej wojną Ukrainy w przetrwaniu zimowych miesięcy.

Wsparcie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie dociera za pośrednictwem parafii, kurii diecezjalnych, zgromadzeń zakonnych czy organizacji takich jak Caritas Spes Ukraina bezpośrednio do ludzi żyjących na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny. Dotychczas Zespół przeznaczył na pomoc Ukrainie 303 tys. zł. Za te pieniądze zakupiona została m.in. żywność, artykuły medyczne, środki czystości oraz generatory prądotwórcze.

Zespół wspiera finansowo także funkcjonowanie znajdujących się w Ukrainie domów seniora, domów dziecka, przedszkoli, stołówek, hospicjów czy domów samotnej matki, a także wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych.

Zebrane środki przeznaczane są także na organizację letniego wypoczynku połączonego z formacją duchową dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii. W 2025 r. dzięki tym środkom młodzież z tych krajów mogła wyjechać na Jubileusz Młodych w Rzymie.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie finansuje również stypendia dla uczniów i studentów, którzy przyjechali do Polski z Białorusi, Ukrainy i Gruzji. Na te stypendia w 2025 r. wydano 79 tys. zł.

Ważną częścią wydatków są dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic, świetlic, sal katechetycznych i domów zakonnych. W 2025 r. przeznaczono na ten cel 461 tys. zł.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie został powołany w grudniu 1989 r. przez ówczesnego prymasa Polski kard. Józefa Glempa, wówczas pod nazwą Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim. Od 2000 roku organizuje on w Kościele w Polsce Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.