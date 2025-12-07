Londyńskie pogotowie ratunkowe podało, że 21 osób zostało rannych, w tym pięć trafiło do szpitala, po tym jak w niedzielę rano (7 grudnia) na lotnisku Londyn Heathrow doszło do użycia prawdopodobnie gazu pieprzowego. Policja zatrzymała jednego mężczyznę. Trwa obława na trzy inne osoby.

Służby ratunkowe poinformowały, że udzieliły pomocy medycznej na wielopoziomowym parkingu na terminalu 3, łącznie 21 osobom, a pięć z nich wymagało opieki szpitalnej. Wcześniej policja podała, że obrażenia odniesione przez poszkodowanych najprawdopodobniej nie zagrażają ich życiu.

Gaz pieprzowy

W opublikowanym przez policję metropolitarną oświadczeniu czytamy, że „grupa mężczyzn spryskała kilka osób środkiem, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym, a następnie odeszła z miejsca zdarzenia”. Według ustaleń miało dojść do kłótni między „grupą osób, które się znały”.

Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali jednego mężczyznę. Obecnie trwa śledztwo w celu schwytania pozostałych sprawców.

Policja podała, że incydent ten nie jest traktowany jako akt terroryzmu.

Odloty z terminalu 3 lotniska Heathrow odbywają się normalnie, bez żadnych opóźnień.

W związku ze zdarzeniem władze krajowe zamknęły tymczasowo zjazd z autostrady M4 prowadzącej do portu lotniczego Heathrow. Osoby podróżujące metrem, w tym linią Elizabeth Line, powinny liczyć się z poważnymi utrudnieniami.