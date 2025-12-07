Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi oświadczył w niedzielę (7 grudnia), że chińskie samoloty wojskowe skierowały w sobotę swoje radary na japońskie myśliwce u południowych wybrzeży wyspy Okinawa. Chińska marynarka wojenna nazwała te zarzuty oszczerstwami.
„Myśliwiec J-15, który wystartował z lotniskowca chińskiej marynarki wojennej Liaoning, uaktywnił swój radar”, by namierzyć japoński myśliwiec F-15 mający go przechwycić
– podał japoński resort.
Dwa incydenty
Tokio nazwało ten incydent „niebezpiecznym i nadzwyczaj godnym ubolewania” i skierowało do Pekinu „zdecydowany protest”.
Według japońskiego resortu obrony podobny incydent z udziałem innych samolotów sił powietrznych obydwu krajów powtórzył się około 2 godz. później.
Chińska marynarka wojenna określiła twierdzenia Japonii jako „całkowicie niezgodne z prawdą” i zażądała od Tokio „natychmiastowego zaprzestania oszczerstw.
Stosunki między dwoma krajami są napięte od listopada, kiedy to nowa premierka Japonii Sanae Takaichi dała do zrozumienia, że jej kraj może interweniować militarnie w razie chińskiego ataku na Tajwan.
Czytaj także:
Szef Pentagonu: koniec utopijnego idealizmu, czas na „twardy realizm”
Szef Pentagonu Pete Hegseth wezwał w sobotę ( 6 grudnia) do zerwania z „utopijnym idealizmem” w polityce zagranicznej i skupienia się na „twardym realizmie”. Chwalił Polskę za wzrost wydatków...Czytaj więcejDetails