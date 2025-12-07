Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi oświadczył w niedzielę (7 grudnia), że chińskie samoloty wojskowe skierowały w sobotę swoje radary na japońskie myśliwce u południowych wybrzeży wyspy Okinawa. Chińska marynarka wojenna nazwała te zarzuty oszczerstwami.

„Myśliwiec J-15, który wystartował z lotniskowca chińskiej marynarki wojennej Liaoning, uaktywnił swój radar”, by namierzyć japoński myśliwiec F-15 mający go przechwycić

– podał japoński resort.

Dwa incydenty

Tokio nazwało ten incydent „niebezpiecznym i nadzwyczaj godnym ubolewania” i skierowało do Pekinu „zdecydowany protest”.

Według japońskiego resortu obrony podobny incydent z udziałem innych samolotów sił powietrznych obydwu krajów powtórzył się około 2 godz. później.

Chińska marynarka wojenna określiła twierdzenia Japonii jako „całkowicie niezgodne z prawdą” i zażądała od Tokio „natychmiastowego zaprzestania oszczerstw.

Stosunki między dwoma krajami są napięte od listopada, kiedy to nowa premierka Japonii Sanae Takaichi dała do zrozumienia, że jej kraj może interweniować militarnie w razie chińskiego ataku na Tajwan.