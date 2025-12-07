15 kierowców na podwójnym gazie zatrzymanych podczas wczorajszej akcji na drogach regionu. Celem działań pod hasłem „Trzeźwy wieczór” było wyeliminowanie z ruchu tych kierowców, którzy narażają życie i zdrowie innych.

Punkty kontrolne rozmieszczono na drogach całego regionu – zarówno w większych miastach, jak i na drogach powiatowych oraz głównych trasach wylotowych. Mundurowi skontrolowali prawie sześć i pół tysiąca osób. 15 kierujących prowadziło pojazd pod działaniem alkoholu, a u jednej osoby ujawniono obecność środków odurzających w organizmie. Wszyscy odpowiedzą przed sądem.