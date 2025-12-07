Trzy najbliższe niedziele w grudniu będą handlowe. To efekt nowych przepisów, zgodnie z którymi Wigilia po raz pierwszy w historii jest dniem wolnym od pracy.
Handel jest dozwolony w trzy kolejne niedziele poprzedzające 24 grudnia.
Sklepy będą otwarte 7, 14 i 21 grudnia. Nie oznacza to jednak, że pracownicy będą musieli pracować w każdą z tych niedziel. Mówi Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
W poprzednich latach wolne od handlu były tylko dwie grudniowe niedziele. Zmiana została wprowadzona równocześnie z ustanowieniem Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Osoby, które mimo tego będą musiały pracować 24 grudnia, muszą otrzymać w zamian inny dzień wolny.
Czytaj także:
W Wigilię zakupy „last minute” nie będą możliwe
W niedzielę, 7 grudnia, sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe przypadają w tym roku za tydzień, czyli 14 grudnia, a także 21 grudnia, w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia....Czytaj więcejDetails
Polecamy
Lubsko zaprasza wystawców na bożonarodzeniowy jarmark
Burmistrz Lubska oraz Biblioteka-Centrum Kultury imienia Jana Raka zapraszają mieszkańców na jarmark bożonarodzeniowy. Miasto zachęca wystawców do uczestnictwa w evencie...Czytaj więcejDetails