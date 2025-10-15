Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu zorganizowała dla dojrzałych mieszkańców gminy Dzień Seniora. W ramach wydarzenia zaplanowano między innymi występy przedszkolaków i słodki poczęstunek.

Organizatorzy wspólnie z najmłodszymi przygotowali program artystyczny. – Nasi seniorzy na co dzień są bardzo aktywnymi ludźmi. Dziś chcemy im podziękować za to, że z nami są. Bardzo nas ucieszył ich uśmiech, kiedy na scenie stanęły dzieci. To bardzo ważne spotkanie pokoleń. Dzisiejszy event jest symboliczny, ale już czekamy na udział seniorów w cyklicznych zajęciach – mówi dyrektor placówki Łukasz Michałkiewicz:

– To miłe, że się o nas pamięta. Choć spotykamy się razem regularnie jako słuchacze uniwersytetu czy w klubie seniora, to każde spotkanie jest dla nas jak święto. To szczególnie – podkreślają mieszkanki Jasienia i gminnych miejscowości:

Dodajmy, że z początkiem listopada ruszają także sekcje zainteresowań dla jasieńskich seniorów.