W Czerwieńsku kilka tygodni temu oddano do użytku komunalny blok mieszkalny, który powstał w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Niestety, to jeden z nielicznych, pozytywnych działań, materializujących się w formie oddanych do użytku mieszkań. Martwi to także samorząd Zbąszynka, który należy do Nadwarciańskiego KZN. Grupuje on 13 lubuskich gmin i 2 z Pomorza Zachodniego.

– W naszym przypadku są problemy z działką i tym, że mamy zamrożone pewne środki – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Burmistrz Zbąszynka dodaje, że w sytuacji, gdy nie ma działek pod budowę bloku, trudno mówić o terminie jego budowy, a tym bardziej oddania mieszkańcom.