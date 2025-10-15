Pogotowie weterynaryjne, które otwarte jest do późnych godzin nocnych to projekt Fundacji Bestaro, który działa od roku. Gabinet powstał z myślą o opiekunach zwierząt szukających wieczornej pomocy dla swoich pupili.

Jak po roku Sebastian Skoracki, prezes fundacji, ocenia pomysł i funkcjonowanie gabinetu? Jakie przypadki trafiają na „SOR dla zwierząt” opowie Sylwia Dobek z fundacji.

Małgorzata Biegańska-Hendryk o kotach i ich zwyczajach w cyklu „Co w kocie piszczy?”

Piotr Dziełakowski „Opowieści dzikiej treści”.