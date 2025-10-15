Rząd Donalda Tuska wydał ponad dwa i pół miliarda złotych na zabezpieczanie granic – informuje rzeczniczka ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka.

Mijają dwa lata od wyborów, dzięki którym możliwe było stworzenie koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Jednym z priorytetów gabinetu była ochrona granic, szczególnie tej z Białorusią, przez którą do Polski przedostawali się nielegalni imigranci.

Karolina Gałecka mówi, że dzięki potężnym inwestycjom finansowym udało się unowocześnić system ochrony wschodniej granicy:

Wzmocnienie systemu kontroli granicy polsko-białoruskiej i funkcjonariuszy tam operujących przyniosło wymierne efekty – twierdzi Gałecka:

Kilka miesięcy temu Polska wprowadziła czasowe kontrole na granicy z Litwą i Niemcami. W ten sposób został zablokowany przerzut migrantów, którzy z Białorusi przez Litwę próbowali przedostać się do Unii Europejskiej. Dzięki czasowym kontrolom między innymi udało się zatrzymać ponad czterysta dwadzieścia osób, które zajmowały się nielegalnym przemytem migrantów.