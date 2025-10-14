Życiu niemowlęcia, we krwi którego lekarze stwierdzili kokainę, nie zagraża niebezpieczeństwo. Po obserwacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu dziewięciomiesięczny chłopiec mógł opuścić szpital.
Opiekę nad nim przejęła babcia.
Paweł Pawlica:
30-letniej matce i 33-letnimiu ojcu grozi do dziesięciu lat więzienia. Mężczyzna trafił bezpośrednio za kratki. Był poszukiwany do odbycia rocznej kary za wcześniejsze przestępstwa.
