Życiu niemowlęcia, we krwi którego lekarze stwierdzili kokainę, nie zagraża niebezpieczeństwo. Po obserwacji w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu dziewięciomiesięczny chłopiec mógł opuścić szpital.

Opiekę nad nim przejęła babcia.

Paweł Pawlica:

30-letniej matce i 33-letnimiu ojcu grozi do dziesięciu lat więzienia. Mężczyzna trafił bezpośrednio za kratki. Był poszukiwany do odbycia rocznej kary za wcześniejsze przestępstwa.