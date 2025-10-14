23 tony nielegalnych odpadów próbował wwieźć do Polski kierowca ciężarówki zatrzymanej do kontroli na przejściu granicznym w Świecku.

Odkrycia dokonali lubuscy funkcjonariusze celno-skarbowi.

Jak mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, kierowca nie miał żadnych dokumentów, które zezwalały mu na taki transport i twierdził, że przewozi jedynie odpady papierowe i tekturowe:

O całej sprawie poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który uznał, że transport jest nielegalny.

Dalsze postępowanie dotyczące próby wwiezienia do Polski nielegalnych odpadów z Niemiec nadzorować będzie teraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.