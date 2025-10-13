„Powiat 2025” – pod takim kryptonimem odbywały się kilkudniowe ćwiczenia z reagowania kryzysowego w powiecie żagańskim. Podczas sprawdzenia synchronizacji i skuteczności działania podgrywano wiele incydentów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

Kilkudniowe przedsięwzięcie miało za zadanie doskonalenie procedur na wypadek zaistnienia sytuacji zagrożeń. Była między innymi demonstracja mniejszości narodowych, likwidacja grupy dywersyjnej czy ewakuacja szpitala. W ostatnim sprawdzeniu scenariusz zakładał opuszczenie skażonego budynku lecznicy oraz zdarzenie z masową liczbą poszkodowanych. – To także bardzo ważne współdziałanie z policją, wojskiem czy strażą pożarną. Za nami szereg różnych epizodów, na które należało reagować proporcjonalnie do zaistniałej sytuacji – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Dodajmy, że ćwiczenia obronne „Powiat 2025” obserwowali także reprezentanci powiatów z województwa lubuskiego.