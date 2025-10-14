W kopalni węgla kamiennego Halemba doszło do wstrząsu.
Nikt nie został poszkodowany. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że do wstrząsu doszło po 4:00 na poziomie tysiąca metrów.
W kopalni węgla kamiennego Halemba doszło do wstrząsu.
Nikt nie został poszkodowany. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że do wstrząsu doszło po 4:00 na poziomie tysiąca metrów.
O godzinie 11.01 wielu mieszkańców Zagłębia Miedziowego odczuło wstrząs. Samoistnie poruszyły się masy skalne w jednej z kopalń "Polskiej Miedzi"...
Cztery osoby są poszkodowane po wstrząsie, do którego doszło w kopalni w Katowicach. Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa...
Po wielogodzinnej akcji ratowniczej po poniedziałkowym wieczornym wstrząsie w kopalni Knurów ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika. Lekarz stwierdził jego zgon...
Na grecką wyspę Santorini w niedzielę (23 marca) przypłynął pierwszy wycieczkowiec po niedawnej serii trzęsień ziemi - podała w poniedziałek...
Greckie i międzynarodowe grupy ekspertów instalują w okolicy Santorini dodatkowe urządzenia do pomiaru aktywności sejsmicznej. Od 26 stycznia między wyspami...
W czwartek rano (30 stycznia) zmarł czwarty z górników leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich po zapaleniu metanu, do którego...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra