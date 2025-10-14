Urząd marszałkowski czeka na zgłoszenia studentów kierunków medycznych, którzy chcieliby pobierać samorządowe stypendium. Główny warunek pozostaje ten sam: chętni muszą zadeklarować, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w zawodzie na terenie woj. lubuskiego.

O stypendia ubiegać mogą się studenci kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa oraz robiący podyplomówki z psychoterapii i psychologii klinicznej.

– Nabór trwa do końca października – przypomina lubuski marszałek Sebastian Ciemnoczołowski:

W konferencji udział wziął także poseł Waldemar Sługocki:

Do wiązania się umową stypendialną zachęca Agnieszka Bilewicz-Gruszczyńska, pracowniczka oddziału chirurgii w zielonogórskim szpitalu, a także wykładowczyni pielęgniarstwa w Collegium Medicum:

– Dokształcanie się w zawodzie lekarza nie jest tanie – tłumaczy Bartosz Krieger, absolwent psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, a obecnie student III roku psychoterapii na Uniwerystecie Medycznym w Łodzi:

Samorządowe stypendia dla studentów kierunków medycznych wynoszą od półtora do dwóch tysięcy złotych.

