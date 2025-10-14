Urząd marszałkowski czeka na zgłoszenia studentów kierunków medycznych, którzy chcieliby pobierać samorządowe stypendium. Główny warunek pozostaje ten sam: chętni muszą zadeklarować, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w zawodzie na terenie woj. lubuskiego.
O stypendia ubiegać mogą się studenci kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa oraz robiący podyplomówki z psychoterapii i psychologii klinicznej.
– Nabór trwa do końca października – przypomina lubuski marszałek Sebastian Ciemnoczołowski:
W konferencji udział wziął także poseł Waldemar Sługocki:
Do wiązania się umową stypendialną zachęca Agnieszka Bilewicz-Gruszczyńska, pracowniczka oddziału chirurgii w zielonogórskim szpitalu, a także wykładowczyni pielęgniarstwa w Collegium Medicum:
– Dokształcanie się w zawodzie lekarza nie jest tanie – tłumaczy Bartosz Krieger, absolwent psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, a obecnie student III roku psychoterapii na Uniwerystecie Medycznym w Łodzi:
Samorządowe stypendia dla studentów kierunków medycznych wynoszą od półtora do dwóch tysięcy złotych.
Czytaj także:
Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii jednak powstanie!
W Zielonej Górze powstanie Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Zarząd województwa otrzymał ponad 230 milionów złotych dofinansowania na jego budowę. Kluczową rolę w pozyskaniu pieniędzy odegrał wkład własny, czyli 30 milionów...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Nowa Sól. Szpitalny oddział po modernizacji
Prawie 10 milionów złotych kosztowała modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowosolskiej lecznicy. Duża część środków pochodziła z rządowej dotacji. - W czasie 9 miesięcy SOR został powiększony i wykonany...Czytaj więcejDetails