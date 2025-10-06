W Zielonej Górze powstanie Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Zarząd województwa otrzymał ponad 230 milionów złotych dofinansowania na jego budowę. Kluczową rolę w pozyskaniu pieniędzy odegrał wkład własny, czyli 30 milionów z budżetu samorządu województwa i 30 milionów z zielonogórskiego magistratu.

Zdobycie środków na budowę centrum nie było łatwe. Za pierwszym razem finansowanie z Funduszu Medycznego zostało wycofane. Dopiero przy drugim podejściu udało się pozyskać pieniądze.

– Będzie to największa i najważniejsza inwestycja w regionie – mówi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego:

Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii powstanie na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

– To właśnie tam przeniesiemy nasze najważniejsze oddziały – podkreśla Marek Działoszyński, prezes szpitala:

Rozwój szpitala i budowa centrum to również większe możliwości dla studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Nowe oddziały dadzą przestrzeń do kształcenia kolejnych lekarzy, pielęgniarek i specjalistów – dodaje profesor Wojciech Strzyżewski, rektor uczelni:

Powstanie nowego centrum to nie tylko zwiększenie komfortu leczenia dla pacjentów, ale także lepsze warunki do pracy dla lekarzy.

– Cieszymy się, że wzrośnie poziom i jakość leczenia w naszej lecznicy – przyznaje Maciej Biczysko, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii:

Koszt całej inwestycji to niespełna 294 miliony złotych. Z czego 233,5 miliona to dofinansowanie ministerstwa, 60 milionów to po połowie wkład własny zarządu województwa i miasta Zielona Góra, a pozostałe 600 tysięcy to wkład własny szpitala.