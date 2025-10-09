Żaglica to duża ryba morska (największe osobniki mają długość znacznie powyżej 3 metrów) występuje w ciepłych wodach wszystkich ziemskich oceanów. Dzięki niezwykle niskiemu oporowi hydrodynamicznemu potrafi pływać zprędkością110 km na godzinę.

Od wielu lat lat w Żaganiu działa Sportowy Klub Pływacki „Żaglica”.

Od 14 lat młodzi pływacy szkolili się na basenie Arena Żagań.

„Tylko w ostatnim półroczu zdobyliśmy 149 medali na zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Wspólnie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 29 wyjazdowych obozów letnich i zimowych, w których wzięło udział łącznie ok. 1200 osób – dzieci, ich rodziców i opiekunów ” piszą na Facebooku.

Od czerwca br. w wyniku personalnego konfliktu, dzieci nie mogą trenować na miejskim basenie w Żaganiu. Jeżdżą do oddalonej ( w jedną stronę 40 km) Osiecznicy w województwie dolnośląskim. W mediacje między Areną a Żaglicą zaangażowali się burmistrz i radni. Pisma w sprawie sporu trafiły m.in. do wojewody, marszałka ,Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Związku Pływackiego. Rodzice protestują licząc, że młodzi pływacy powrócą na miejski basen.

18.10 Zapraszam