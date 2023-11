1. Atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu

O zaletach pływania chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Czasem jednak uprawianie sportu wiążemy z koniecznością nauki w szkole sportowej, a to nie cała prawda. Innym rozwiązaniem są lokalne kluby sportowe. Warto się zainteresować, czy w naszej okolicy nie funkcjonuje jeden z nich.

Trener Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra zaprasza wszystkie chętne dzieci do szkółki działającej przy basenie MOSiR-u, ul. Wyspiańskiego 17. Treningi odbywają się 4 razy w tygodniu i rozpoczynają się o godz. 18.00, zaś w soboty o 10.45. Wśród doświadczonej kadry z uprawnieniami szkoleniowców są zawodnicy z wieloletnim doświadczeniem w pływaniu.

– Najważniejsze, że szkolimy dzieci do pływania. Jest to niezwykle utylitarna i potrzebna umiejętność – podkreśla Marek Buczkowski – Powinno być zdecydowanie więcej osób zaangażowanych, zarówno działaczy, jak i dzieci. Uważam, że ten sport wciąż jest zbyt niszowy

– ocenia organizator.

Buczkowski zwraca uwagę, że każdego roku wielu ludzi traci życie z powodu braku umiejętności pływania. I to jest podstawowa kwestia, która zmusza do położenia właściwego akcentu na szkolenie młodych pokoleń.

– Budujemy mocne podstawy, bo to wpływająca mocno korekcyjno – kompensacyjnie, na młode organizmy, dziedzina sportu – mówi Buczkowski. – Dzieci się rozwijają i potrzebują mieć miejsce, w którym spokojnie będą budowały własną tężyznę fizyczną. Do 15 roku życia bawimy się pływaniem.

Trener SKP Żaglica z Żagania zapytany o zalety tej dyscypliny, bez wahania mówi, iż: „Pływanie jest mało kontuzyjne, na przestrzeni ostatnich 12 lat spotkałem się z pojedynczymi przypadkami obrażeń. To najlepiej świadczy o tym, że jest to bardzo bezpieczny sport, a mądrze prowadzone treningi powodują, że dzieci świetnie dają sobie radę w życiu”. Przyznał również, że regularnym pływaniem powinniśmy się zainteresować niezależnie od sportowych aspiracji, czy wieku. Wszak zajęcia na basenie są organizowane i dla niemowlaków, i seniorów, zatem każdy może znaleźć grupę dla siebie. Jako przykład do naśladowania podał starostę żagańskiego, który wręczał tego dnia ufundowane nagrody, a prywatnie regularnie korzysta z basenu żagańskiej Areny.