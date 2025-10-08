Ustawa, dzięki której funkcjonariuszom służb mundurowych będą wypłacane dodatki mieszkaniowe od 900 do 1800 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby nawet do 220 zł miesięcznie, została podpisana przez prezydenta.

O podpisaniu ustawy przez prezydenta poinformował w środę (8 października) jego rzecznik, minister w KPRP Rafał Leśkiewicz.

Podpis Prezydenta RP pod ustawą będzie motywacją do wstępowania do służby, a także pozostawania w niej, zmniejszając braki kadrowe w formacjach mundurowych

– napisał Leśkiewicz na platformie X.

Dodał, że ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, w której potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa Polakom to priorytet.

Podpisanie ustawy skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Ustawa MSWiA wprowadzająca świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb w wysokości do 1800 zł została podpisana przez prezydenta. Właściwa decyzja. Dobrze że w tej sprawie jest porozumienie. To pomoc dla funkcjonariuszy i zachęta do wstępowania do służby

– napisał Kierwiński na X.

Z kolei minister koordynator służb specjalnych oraz poprzedni szef MSWiA Tomasz Siemoniak podziękował „za współpracę ze związkami zawodowymi, decyzję Rady Ministrów, szybkie i zgodne prace parlamentarne oraz wsparcie prezydenta”.

W lutym br. premier Donald Tusk zapowiedział dodatki mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb. Dziś prezydent podpisał odpowiednią ustawę. Dziękuję za współpracę ze związkami zawodowymi, decyzję Rady Ministrów, szybkie i zgodne prace parlamentarne oraz wsparcie prezydenta. W Warszawie funkcjonariusz ABW, AW, SWW, SKW oraz służb MSWiA otrzyma 1800 zł dodatku mieszkaniowego miesięcznie. Realne wsparcie!

– napisał na platformie X Siemoniak.

Ustawa obejmuje policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zgodnie z regulacją dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, czyli prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu, równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego zastąpione zostaną nowym rozwiązaniem w postaci prawa do zakwaterowania na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych.

W ustawie zapisano, że funkcjonariuszom wspomnianych wyżej służb, mianowanym na okres służby przygotowawczej lub na stałe, od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę, albo na jego uzasadnioną prośbę w innej miejscowości.

Prawo to będzie można zrealizować w formie przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, a także poprzez przyznanie świadczenia mieszkaniowego. To funkcjonariusz ma mieć możliwość wybrania odpowiadającej mu formy. Z wymienionych form zakwaterowania nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze, jeśli oni sami lub ich małżonkowie są już właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania.

Regulacja wprowadza również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Funkcjonariuszom wymienionych w ustawie służb będą wypłacane comiesięcznie świadczenia, których wysokość będzie uzależniona od odległości z domu do miejsca pracy: do 30 km – 140 zł; powyżej 30 km do 50 km – 180 zł; powyżej 50 km – 220 zł.

Zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę funkcjonariusz, będzie przysługiwał od dnia złożenia wniosku. Odległość ma być liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby.

Projekt ustawy był wynikiem porozumienia zawartego między stroną związkową a resortem spraw wewnętrznych i administracji 6 marca 2025 r.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2025 r.