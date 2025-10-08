„Uzależnienia to problem dotyczący zarówno miast, regionów, jak i całego kraju” – takie przesłanie niesie za sobą dzisiejsza konferencja organizowana przez władze Żar i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkanie odbywa się pod hasłem „Współczesne oblicza uzależnień – prewencja, profilaktyka, terapia”.

– Jako miasto musimy zarówno prowadzić różne działania prewencyjne, jak i pomagać osobom już uzależnionym – mówi Edyta Gajda, burmistrz Żar:

Jak podkreśla Zofia Szarejko-Michalska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konferencja ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami przeciwdziałającym uzależnieniom:

Według Daniela Sędziaka, żarskiego kuratora sądowego, dobrym sposobem na zmniejszenie ryzyka uzależnień wśród młodzieży jest zachęcenie ich do aktywności fizycznej:

Najczęściej stosowaną używką jest alkohol.

– Często stanowi on w polskich rodzinach ogromny problem – przyznaje Mariusz Szmal, prezes Sądu Rejonowego i przewodniczący wydziału rodzinnego:

– Ludzie bardzo często sięgają po używki z powodu nieprzepracowanych traum z dzieciństwa – dodaje Lucyna Hoffman-Czyżyk, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach:

W Polsce najczęstsze uzależnienia wśród młodzieży obejmują alkohol, narkotyki i nikotynę. Coraz bardziej rozwija się także nowe spektrum uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienie od mediów społecznościowych, gier komputerowych oraz fonizm, czyli uzależnienie od smartfona.