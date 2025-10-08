Izraelska marynarka wojenna rozpoczęła w środę (8 października) przejmowanie jednostek tzw. Koalicji Flotylli Wolności (FFC) – poinformowali organizatorzy wpisami na platformach społecznościowych . FFC jest inicjatywą propalestyńskich aktywistów podzielającą cele, ale odrębną od Flotylli Sumud.
FFC poinformowała w środę (8 października), że jej statki zostały „zaatakowane” przez izraelskie wojsko.
Izraelski resort spraw zagranicznych przekazał w oświadczeniu na platformie X, że statki i pasażerowie flotylli są bezpieczni, zostali przewiezieni do portu w Izraelu. Oczekuje się, że zostaną niezwłocznie deportowani.
Kolejna daremna próba złamania prawnej blokady morskiej i wkroczenia na teren działań wojennych zakończyła się fiaskiem
– stwierdziło MSZ.
FFC jest międzynarodową siecią propalestyńskich aktywistów, organizujących cywilne misje morskie, mające na celu przełamanie blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej Palestyńczykom – przypomniała agencja Reutera.
Aktywiści oświadczyli na Instagramie, że izraelskie wojsko zagłuszało sygnały komunikacyjne i że co najmniej dwie jednostki zostały zaatakowane. Dodali, że armia nie ma jurysdykcji prawnej nad wodami międzynarodowymi.
Nasza flotylla nie stwarza zagrożenia
– podkreśliła organizacja.
Statki przewoziły pomoc o wartości ponad 110 tys. dolarów, przeznaczoną dla szpitali w Strefie Gazy. Jak przekazały media, w akcji uczestniczyło co najmniej osiem jachtów morskich, na pokładzie których znajdowało się ok. 70 osób z ponad 20 krajów.
W Strefie Gazy od dwóch lat trwa wojna, zapoczątkowana atakiem palestyńskiej terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael, w którym zginęło ponad 1,2 tys. Izraelczyków, a 251 zostało wziętych w charakterze zakładników. Od czasu ataku z 7 października 2023 r. w konflikcie zginęło ok. 67 tys. Palestyńczyków oraz około 600 izraelskich żołnierzy, policjantów i cywilów.
