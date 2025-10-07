Nagły zwrot w sprawie politycznego kryzysu we Francji. Centrowy premier Sébastien Lecornu, który podał się rano dymisji, będzie kontynuował negocjacje w sprawie utworzenia rządu – poinformował Pałac Elizejski. Rezygnacja Lecornu, złożona zaledwie kilkanaście godzin po prezentacji jego rządu, uczyniła go najkrócej urzędującym premierem w najnowszej historii Francji.

Prezydent Macron powierzył Sebastienowi Lecornu misję przeprowadzenia ostatecznych negocjacji w celu – jak głosi komunikat Pałacu Elizejskiego „określenia platformy działań i stabilności dla kraju”.

W środę wieczorem poinformuję prezydenta, czy jest to możliwe, czy nie, aby mógł wyciągnąć z tego wszelkie konieczne wnioski

– napisał w serwisie X ustępujący premier.

Zwrot nastąpił po negocjacjach w sprawie składu nowego rządu, współtworzonego przez centrystów i centroprawicę. Mianowany wczoraj minister obrony Bruno Le Maire podał się do dymisji i przekazał swoje obowiązki premierowi Lecornu. Jego obecność w rządzie była jedną z głównych przyczyn, dla których centroprawicowi Republikanie zerwali z centrystami.

Pierwsze reakcje Republikanów wskazują jednak, że nie ma szans na wznowienie negocjacji z ustępującym premierem. Źródła w Pałacu Elizejskim sugerują, że w przypadku braku porozumienia prezydent ogłosi przedterminowe wybory parlamentarne – półtora roku po tych, które wpędziły kraj w polityczny kryzys.

Sébastien Lecornu przeszedł do historii francuskiej polityki jako premier, który najkrócej pełnił urząd. Odszedł po zaledwie 27 dniach u władzy.