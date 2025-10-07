Jesienne warunki sprawiają, że samochody o wiele słabiej trzymają się jezdni – przypominają policjanci. Przekonała się o tym świeżo upieczona posiadaczka prawa jazdy. 18-latka wypadła z drogi k. Strzelec Krajeńskich i skasowała auto.

Policja opublikowała zdjęcie wypadku, by przestrzec pozostałych kierowców. Szczęśliwie, pomimo kompletnego zniszczenia samochodu, 18-letnia kobieta wyszła z wypadku bez poważniejszych obrażeń.

Jesienne warunki na drogach powodują, że policjanci mają pełne ręce roboty. Niestety apele o rozsądek i zdjęcie nogi z gazu nie trafiaj do wszystkich. Zwracamy szczególną uwagę na brawurowo jeżdżących kierowców, czyli tych, którzy pomimo trudnych warunków na drodze nie stosują się do ograniczeń prędkości

– komentuje st. asp. Tomasz Bartos, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich,

Służby przypominają, że z powodu obfitych opadów deszczu, także opadających liści, na drogach może być ślisko i niebezpiecznie.

O wypadek w takich okolicznościach naprawdę nietrudno. Dlatego policjanci apelują o zachowanie szczególnej uwagi i zdjęcie nogi z gazu. Kierowcy muszą pamiętać, aby nie przeceniać swoich umiejętności i zachować zdrowy rozsądek

– podkreśla Bartos.