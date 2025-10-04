Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 z Drezdenka do Międzychodu. Droga ma zostać oddana najpóźniej za rok. „Niektóre roboty są już na ukończeniu” – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Prace rozpoczęły się jesienią tego roku. Obejmują odcinek od Rąpina do granicy województwa. Po zakończeniu inwestycji droga na odcinku prawie 6 km zyska klasę G. Oprócz poszerzenia jezdni do 7 metrów inwestycja obejmuje m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, rozbiórkę i budowę nowych przepustów, przebudowę oświetlenia.

Niektóre roboty są na ukończeniu, np. większość robót brukarskich, jak chodniki czy zatoki autobusowe.Obecnie na jezdni wykonujemy nawierzchnię SMA, przygotowujemy rowy i humusujemy tereny zielone. Kolejny etap prac zależny jest od warunków pogodowych, dlatego mamy nadzieję, że jesień i zima będą dla nas łaskawe

– informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, który zlecił tę inwestycję firmie Colas. Przedsiębiorstwo z Palędzia wygrało przetarg z ofertą opiewającą 23,3 mln zł. Blisko 15,7 mln zł tej kwoty pokryło dofinansowanie z regionalnego programu unijnego, a kolejne ponad 2,2 mln dołożyło państwo.

Umowę z wykonawcą ZDW podpisało w czerwcu ub. roku. Droga ma zostać do użytku najpóźniej w trzecim kwartale 2026 r.

Rozbudowa DW 160 usprawni przejazd na odcinku stanowiącym bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 24, powiązaną z drogą ekspresową S3 na węźle Skwierzyna-Południe. Projekt zapewnia udogodnienie w dojeździe do dróg wyższej kategorii, w tym sieci TEN-T (autostrada A2), a także do Gorzowa

– czytamy w opisie projektu.

