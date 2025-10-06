Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„NIEWINNY. Czekając na sprawiedliwość” – reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha w poniedziałek 6.10.2025 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Wracamy do tematu protestu mieszkańców Bobrownik, podczas którego policjanci zatrzymali Krzysztofa Graczyka. Oskarżony o przemoc wobec funkcjonariuszy został przez sąd uniewinniony.

Okazuje się, że poszkodowanych w proteście było więcej.

Mieszkańcy wyszli protestować w ważnej dla nich sprawie, przeciwko odpadom i śmieciom, które tiry woziły przez ich miejscowość. Nie zgadzali się na smród i chmary much. Do dzisiaj śmieci wypełniają hektary terenu pod Bobrownikami.

Jak zakończy się postepowanie nowosolskich policjantów, którzy zeznawali przeciwko Graczykowi?

Od protestu mieszkańców minęło pięć lat, a Krzysztof Graczyk nadal walczy – o prawdę. O to, że nic nie zrobił, a policjanci kłamali w swoich zeznaniach.

Prowadzenie programu Marzena Wróbel -Szała

Poniedziałek, 6 października po 14.00

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1