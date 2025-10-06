Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:
„NIEWINNY. Czekając na sprawiedliwość” – reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha w poniedziałek 6.10.2025 po godz. 14 na antenie Radia Zachód
Wracamy do tematu protestu mieszkańców Bobrownik, podczas którego policjanci zatrzymali Krzysztofa Graczyka. Oskarżony o przemoc wobec funkcjonariuszy został przez sąd uniewinniony.
Okazuje się, że poszkodowanych w proteście było więcej.
Mieszkańcy wyszli protestować w ważnej dla nich sprawie, przeciwko odpadom i śmieciom, które tiry woziły przez ich miejscowość. Nie zgadzali się na smród i chmary much. Do dzisiaj śmieci wypełniają hektary terenu pod Bobrownikami.
Jak zakończy się postepowanie nowosolskich policjantów, którzy zeznawali przeciwko Graczykowi?
Od protestu mieszkańców minęło pięć lat, a Krzysztof Graczyk nadal walczy – o prawdę. O to, że nic nie zrobił, a policjanci kłamali w swoich zeznaniach.
Prowadzenie programu Marzena Wróbel -Szała
Poniedziałek, 6 października po 14.00
Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1