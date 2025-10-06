Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie, jak co roku, w związku ze świętem niepodległości, organizuje konkurs plastyczny dla dzieci pn.”Drogi do niepodległości”. Franek i Olek opowiedzą o tym, co ciekawego można zobaczyć i przeżyć w LMW , a Pani Magdalena Poradzisz-Cińcio, kierownik Działu Sztuki, Edukacji i Promocji LMW w Drzonowie przedstawi ofertę dla dzieci i młodzieży.