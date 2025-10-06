Delegacja przedstawicieli Hamasu wieczorem dotarła do Egiptu, gdzie dziś (jej negocjatorzy mają wziąć udział w rozmowach dotyczących zakończenia wojny w Strefie Gazy i uwolnienia pozostałych izraelskich zakładników.

O osiągnięcie porozumienia Izreala i Hamasu apelował prezydent USA Donald Trump. Na miejscu jest też delegacja izraelska.

Hamas oświadczył, że jest gotowy uwolnić przetrzymywanych zakładników, ale najprawdopodobniej postawi dodatkowe żądania dotyczące wycofania izraelskich sił zbrojnych ze Strefy Gazy i uwolnienia palestyńskich więźniów politycznych w zamian za zakładników.

Zgodnie z planem Trumpa Izrael ma uwolnić 250 palestyńskich więźniów skazanych na dożywocie oraz ponad 1700 ze Strefy Gazy aresztowanych po 7 października 2023 r., czyli po ataku Hamasu na Izrael. Plan Donalda Trumpa nie zawiera jednak szczegółów, w tym żadnych ram czasowych rozbrojenia Hamasu.