W Gorzowie Wlkp. na lekcje edukacji zdrowotnej uczęszcza nieco ponad 39 proc. uczniów mających taką możliwość; w drugiej z lubuskich stolic – Zielonej Górze – ten odsetek wynosi ok. 34 proc.

Jak poinformował PAP rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela, na prawie 10,5 tys. uczniów, którzy mogą w tym mieście uczęszczać na zajęcia edukacji zdrowotnej z możliwości tej skorzysta nieco ponad 4,1 tys., czyli 39,14 proc.

W gorzowskich szkołach podstawowych na 5 288 uczniów w zajęciach uczestniczy 2 846 (ok. 54 proc.), a w szkołach ponadpodstawowych mogłoby uczestniczyć 5 195, a chodzi na nie 1 257 (ok. 20 proc.).

Z danych przekazanych PAP przez Biuro Prasowe UM Zielona Góra wynika, że w Zielonej Górze na ponad 11,3 tys. rezygnację dotyczą nieco ponad 7,5 tys. (ok. 66 proc.); tym samym w tamtejszych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na ten przedmiot będzie łącznie uczęszczać ponad 3,8 tys. uczniów, tj. ok. 34 proc.

W ujęciu szkół podstawowych w Zielonej Górze na 7 484 uczniów, rezygnacje dotyczą 4 105 z nich, tj. 55 proc.; w lekcjach omawianego przedmiotu uczestniczy 3 379 uczniów (45 proc.). Najwięcej rezygnacji zostało złożonych przez rodziców klas VII i VIII, w których ten odsetek wyniósł odpowiednio 70 proc. i 83 proc.

W zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych na 3 855 ogólnie, rezygnacje dotyczą 3 399, czyli prawie 88 proc. Tym samym na lekcje tego przedmiotu uczęszcza ok. 13 proc. uczniów, tj. 456 osób. Najmniejsza ich liczba jest wśród drugoklasistów – 5 proc.

Lubuski kurator oświaty Mariusz Biniewski poinformował PAP, że Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nie ma danych dotyczących liczby uczniów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej, ani informacji o jego realizacji w poszczególnych szkołach, w tym również w odniesieniu do miast czy terenów wiejskich.

Jak dodał „zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna organizowane są przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. W związku z tym dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w tych zajęciach posiadają dyrektorzy szkół”.

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowa. Pisemną rezygnację z przedmiotu należało złożyć dyrektorowi szkoły do 25 września.