Trwają konsultacje społeczne ws. lubuskiego planu ludnościowego. Jednym z głównych tematów jest zmniejszanie się populacji i wyludnianie się naszego województwa. Według prognozy liczba mieszkańców Lubuskiego zmniejszy się o połowę. Z takim problemem mierzy się praktycznie cała Europa.

Jak mówi marszałek Sebastian Ciemnoczołowski, ten dokument ma odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, by zmienić tę negatywną tendencję.

Ciemnoczołowski tłumaczy, że kryterium dochodowe nie jest decydującym czynnikiem by tworzyć rodziny wielodzietne. – Z tym problemem borykają się inne, zamożne kraje europejskie – dodaje.

Konsultacje społeczne ws. lubuskiego planu ludnościowego zakończą się w najbliższy piątek. Nad dokumentem pracują naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego.