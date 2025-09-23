Jarosław Kaczyński przyjedzie do Zielonej Góry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu spotka się z sympatykami w auli uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej.
Jak zapowiedział Grzegorz Maćkowiak, miejski radny z ramienia PiS w Zielonej Górze, wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich chętnych:
Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim zaplanowane jest na poniedziałek, 29 września. Rozpocznie się o godz. 15.
Czytaj także:
Szef MS: W Polsce budowano system autorytarny. Posłowie komentują
W latach rządów Zjednoczonej Prawicy w represjonowanie obywateli zaangażowane były różne instytucje, w tym służby, policja, wymiar sprawiedliwości, jak i media publiczne - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, przytaczając...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
PiS organizuje objazdową wystawę „Kasa Platformy Obywatelskiej” ws. dotacji z KPO
Politycy PiS uważają, że dotacje z KPO „w dużej mierze” otrzymywały rodziny i firmy powiązane z politykami koalicji rządzącej, zorganizowali objazdową wystawa pt. „Kasa Platformy Obywatelskiej”. Ma być prezentowana...Czytaj więcejDetails