Jarosław Kaczyński przyjedzie do Zielonej Góry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu spotka się z sympatykami w auli uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej.

Jak zapowiedział Grzegorz Maćkowiak, miejski radny z ramienia PiS w Zielonej Górze, wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich chętnych:

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim zaplanowane jest na poniedziałek, 29 września. Rozpocznie się o godz. 15.