Piłkarze Cariny Gubin w 11 kolejce Betclic 3 ligi grupy 3, zagrają na wyjeździe z liderem tabeli Górnikiem Polkowice.
W dotychczasowej historii pięciu spotkań obu zespołów w III lidze Carinie nie udało się dotąd wygrać lub zremisować z rywalem. Na przełamanie złej passy liczy kapitan Cariny Kacper Staszkowian:
