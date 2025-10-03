Piłkarze Cariny Gubin w 11 kolejce Betclic 3 ligi grupy 3, zagrają na wyjeździe z liderem tabeli Górnikiem Polkowice.

W dotychczasowej historii pięciu spotkań obu zespołów w III lidze Carinie nie udało się dotąd wygrać lub zremisować z rywalem. Na przełamanie złej passy liczy kapitan Cariny Kacper Staszkowian: