Faustyna Kotłowska zdobyła złoty medal paralekkoatetycznych mistrzostw świata, które odbywają się w New Delhi.

Po zwycięstwie w konkursie rzutu dyskiem, dziś zawodniczka gorzowskiego Startu pewnie zwyciężyła w konkursie pchnięcia kulą w klasie F64. Najlepszy rezultat osiągnęła w drugiej próbie posyłając kulę na odległość 10,88 m. co jest nowym rekordem mistrzostw świata.

Poza Kotłowską dziś na stadionie Jawaharlal Nehru rywalizowały także dwie inne zawodniczki z gorzowskiego klubu. Renata Śliwińska zajęła 9 miejsce w konkursie rzutu dyskiem w klasie F41, a Agata Gałan w eliminacjach biegu na 200 m. w klasie T47 uzyskała czas 27.43 s, co dało jej 19 miejsce.