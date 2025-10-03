Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił w piątek (3 października), że mamy do czynienia z nasileniem prowokacji. Jako przykład podał rosyjski kuter zauważony w rejonie podmorskiego rurociągu. – To są różne inne zagrożenia, których spodziewamy się w najbliższych dniach – wyjaśnił.

W piątek (3 października) minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wziął udział w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

Siemoniak: jest to fragment większej całości, rozmaitych działań Rosji i jej służb

Siemoniak podczas konferencji odniósł się do ostatnich zdarzeń z udziałem Rosji na Morzu Bałtyckim.

Mamy do czynienia z całą serią incydentów. One nie dotyczą tylko Polski czy polskich wód terytorialnych czy strefy ekonomicznej. Więc jest to fragment większej całości, rozmaitych działań Rosji i jej służb

– ocenił.

Jak podkreślił, w ostatnim czasie mamy do czynienia z nasileniem takich sytuacji. Jako przykład podał rosyjski kuter, który został zauważony 1 października w rejonie podmorskiego rurociągu, a także przelot samolotów w „agresywnej odległości od platformy wiertniczej Petrobalticu”.

To wreszcie są różne inne zagrożenia, których spodziewamy się w najbliższych dniach, związane także ze statkami tzw. floty cieni

– wyjaśnił.

Minister zapewnił, że temat Morza Bałtyckiego znajduje się w centrum uwagi zarówno polskiego rządu jak i NATO. Przypomniał, że premier Donald Tusk wielokrotnie podnosił te kwestie i w Radzie Morza Bałtyckiego i w Unii Europejskiej.

W przypadku tych wszystkich incydentów reagujemy. Tak jak w przypadku tego statku natychmiastowe działanie Straży Granicznej sprawiło, że wszelkie zagrożenie minęło. Jesteśmy w takiej fazie, że możemy się spodziewać wszelkich prowokacji

– dodał.

Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała w czwartek, że 1 października doszło do incydentu w pobliżu rurociągu z gazem. Straż Graniczna przez swoje systemy obserwacyjne zauważyła rosyjski kuter, który przez ok. 20 min. dryfował w jego pobliżu.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaznaczył, że notowano ostatnio kilka poważnych incydentów na morzu. Zaznaczył, że polskie służby mundurowe, służby specjalne i wojsko współdziałają ze sobą przy każdym takim incydencie.

Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku wyjaśnił że rosyjski kuter rybacki został zauważony w rejonie podmorskiego rurociągu należącego do spółki Petrobaltic. Rosyjska jednostka miała wykonywać podejrzane manewry.

Według informacji podanych przez Gruchallę, do zdarzenia doszło 18 mil morskich (w przybliżeniu ok. 35 km) na północ od Władysławowa. Po wywołaniu przez radio szyper jednostki tłumaczył, że ma problemy z silnikiem, ale potem odpłynął ze strefy polskiej infrastruktury krytycznej.

Na zegarze była 6.40, gdy operator Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru, pełniący służbę w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej, zwrócił uwagę na kuter bandery rosyjskiej. Jego szyper wprowadził jednostkę nad rurociąg i zmniejszył prędkość. Wywołany przez radio tłumaczył się problemami z silnikiem, jednak po nakazaniu odejścia znad rurociągu silnik zadziałał i kuter z prędkością 10 węzłów skierował się na północny zachód

– przekazał Gruchalla.

Gocłowska: porty są chronione i monitorowane przez całą dobę

Z kolei rzeczniczka prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Weronika Gocłowska podkreśliła, że porty w Szczecinie i Świnoujściu są chronione oraz monitorowane przez całą dobę.

Bezpośrednio na ich terenie nie odnotowaliśmy w ostatnich dniach incydentów

– przekazała.

Dodała, że wszelkie incydenty czy najmniej niepokojące sytuacje są zgodnie z procedurami zgłaszane odpowiednim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.