Rosyjski wywiad wojskowy planował ataki terrorystyczne z użyciem dronów i ładunków wybuchowych ukrytych w puszkach.

Śledztwo w poważnej, wielowątkowej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

Jak podkreślił Jacek Dobrzyński, w obliczu rosyjskiej wojny informacyjnej i prób destabilizacji, ważna jest współpraca z europejskimi służbami.

Według ustaleń Prokuratury Krajowej i ABW, o których pisze „Gazeta Wyborcza”, 27-letni Ukrainiec Władysław D., działając na polecenie GRU – rosyjskiego wywiadu wojskowego – ukrytego pod pseudonimem „Warrior”, przewoził z Litwy do Polski puszki z silnym materiałem wybuchowym, które miały posłużyć do zamachów. Litewski kontrwywiad odnalazł skrytkę z ładunkami o sile rażenia odpowiadającej 1,4 kg trotylu.