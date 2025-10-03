W meczu zamykającym 11. kolejkę piłkarskiej III ligi Stal Jasień na własnym boisku zmierzy się w niedzielę (5 października) z Górnikiem II Zabrze.

Rezerwy ekstraklasowca to zespół środka tabeli, który uzbierał dotąd 14 „oczek” i który w ostatnich pięciu kolejkach ani razu nie wygrał. Fakt ten będzie chciała wykorzystać Stal, która wciąż znajduje się w strefie spadkowej i bardzo potrzebuje punktów. O tym, czego można spodziewać się po Górniku mówi trener jasieńskiego zespołu, Tomasz Leszczyński:

Początek niedzielnego spotkania o godzinie 15:00.