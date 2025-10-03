Piłkarzy ręcznych Zewu Świebodzin czeka w sobotę (4 października) mecz na szczycie I ligi. W ramach piątej kolejki podejmą UKS Olimp Grodków.

Zespół z województwa opolskiego w ubiegłym sezonie był czołową drużyną rozgrywek, a w obecnej kampanii plasuje się na trzeciej lokacie z trzema zwycięstwami i jedną porażką na koncie. Zew natomiast z kompletem punktów zajmuje fotel lidera. Trener świebodzinian Kamil Hanuszczak mówi nam, jak ciężkiej przeprawy się spodziewa:

Początek sobotniego spotkania o godzinie 18:00. Transmisja ze Świebodzina w Radiu Zachód.