Pod przywództwem Józefa Piłsudskiego Polska popełniła wiele błędów przed II wojną światową – powiedział w czwartek (2 października) przywódca Rosji Władimir Putin na konferencji Klubu Wałdajskiego w Soczi.

Putin oświadczył, że Piłsudski był wrogo nastawiony do Rosji.

Wydaje mi się, że pod jego przywództwem, kierując się jego pomysłami, Polska popełniła bardzo wiele błędów przed II wojną światową. Niemcy proponowały im, by pokojowo rozwiązać kwestię Gdańska i korytarza gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i w efekcie Polska stała się pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji

– dodał.

Stwierdził też, że Polska nie zgodziła się na przepuszczenie sowieckich wojsk, by ZSRS udzielił pomocy Czechosłowacji.

Jeśli dzisiejsza rodzina polityczna najwyższej rangi w Polsce będzie pamiętać i, będąc świadomym wszystkich trudności i perypetii różnych epok historycznych, będzie miała to na uwadze, „naradzając się” z Piłsudskim, i weźmie pod uwagę popełnione błędy, to tak naprawdę to nie będzie złe

– powiedział rosyjski przywódca cytowany przez agencję TASS.

Putin odniósł się do słów prezydenta RP Karola Nawrockiego, który na antenie Radia ZET powiedział, że zdarza mu się „rozmawiać” z duchem Józefa Piłsudskiego.

Rozmawiamy o wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku, ale też o obecnej sytuacji międzynarodowej po agresji Federacji Rosyjskiej

– mówił.