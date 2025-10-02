Woźny z jednej łódzkich szkół – podejrzany o kradzieże tożsamości i oszustwa. Trzydziestojednoletni pracownik szkoły robił zdjęcia dokumentów nauczycieli. Na ich dane – kupował przez Internet telefony, komputery i tablety, które następnie sprzedawał w lombardach.

Miał zyskać na swoim procederze 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy.

Więcej w relacji reporterki Polskiego Radia Łódź, Elizy Cichosz.

Do tej pory, zgłosiło się ponad sto poszkodowanych osób. Woźnemu grozi do ośmiu lat więzienia.