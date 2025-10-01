Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą przedłużone o kolejne pół roku. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka powiedziała, że rozporządzenie wchodzi w życie od 5 października i będzie obowiązywać do 4 kwietnia:

Od początku roku do końca sierpnia straż graniczna zatrzymała 483 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Litwy do Polski, a także 55 pomocników lub organizatorów. Wobec 50 osób zastosowano areszt tymczasowy.

Natomiast za nielegalne przekroczenie granicy z Polski do Niemiec zatrzymano ponad 2 tys. osób, w tym ponad 550 cudzoziemców, którzy wcześniej przekroczyli granicę polsko-białoruska. Na granicy z Niemcami zatrzymano też prawie 250 cudzoziemców, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską. Od strony Niemiec nielegalnie przekroczyło polską granicę ponad 300 osób.