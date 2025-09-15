Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje środki na rozbudowę i renowację orlików. W sumie zmodernizowanych zostanie 377 obiektów, w tym kilka w województwie lubuskim.
Podczas dzisiejszej konferencji w Krośnie Odrzańskim minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki złożył na ręce władz dokument potwierdzający przyznanie dotacji na remont orlika przy jednej z miejscowych szkół.
– Ruch jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego inwestujemy w infrastrukturę sportową – dodaje minister:
Minister zachęca włodarzy lubuskich gmin do udziału w programach rządowych, gdzie można otrzymać wsparcie na remont istniejącego orlika lub budowę całkiem nowego obiektu:
Dofinansowanie przeznaczone jest na renowację orlika przy Szkole Podstawowej nr 30 w Krośnie Odrzańskim.
– To ogromne wsparcie dla miasta, dzięki któremu możemy zapewnić dzieciom dobre warunki do uprawiania sportu – przyznaje burmistrz Krosna Odrzańskiego Grzegorz Garczyński:
Z kolei posłanka Elżbieta Anna Polak uważa, że zapewnienie odpowiednich warunków do aktywności fizycznej dzieci jest inwestycją w ich późniejszy stan zdrowia i jakość życia:
Podczas dzisiejszej wizyty w jednej z krośnieńskich szkół minister Jakub Rutnicki wraz z uczniami rozegrał partyjkę szachów oraz zagrał w krótki mecz piłki nożnej.
