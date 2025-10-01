Co roku nowosolskie kasztanowce poddawane są ochronnym zabiegom. Działania mają na celu zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy od kilkunastu lat atakują liście tych pięknych drzew rosnących w Polsce i wielu krajach Europy. – Wiosną stosujemy metodę eliminacji męskich osobników tych larw polegającą na przyklejeniu do pni drzew specjalnej folii. Jesienią natomiast prosimy mieszkańców, aby grali liście kasztanowców – mówi Łukasz Chybiński z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Na terenie Nowej soli rośnie około 400 kasztanowców.