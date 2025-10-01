Administracja federalna w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła częściowe zawieszenie działalności po tym, jak w Kongresie nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie finansowania rządu. To pierwszy taki kryzys od 2019 roku.

Po północy czasu waszyngtońskiego, czyli o godz. 6 czasu polskiego, wygasło finansowanie rządu federalnego, a agencje rozpoczęły procedury związane z tzw. shutdownem. Setki tysięcy pracowników cywilnych zostanie wysłanych na bezpłatne urlopy, a wiele programów i urzędów zawiesi działalność.

W Senacie odrzucono zarówno propozycję republikanów, przewidującą finansowanie rządu do końca listopada, jak i projekt demokratów, zakładający dodatkowe wydatki na ochronę zdrowia. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wykorzysta kryzys, by wymusić ustępstwa na opozycji.

Demokraci obwiniają go o chaos i ostrzegają, że miliony Amerykanów mogą zapłacić znacznie więcej za ubezpieczenia zdrowotne. Ekonomiści przestrzegają, że przedłużający się paraliż rządu osłabi gospodarkę i może pozbawić ochrony zdrowotnej miliony obywateli.