Do Trybunału Konstytucyjnego został przekazany wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego tego sądu Bogdana Świeczkowskiego.
Wniosek złożył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Jego rzeczniczka Anna Adamiak poinformowała, że wniosek przygotował zespół śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmował się sprawą używania Pegasusa.
Prokuratorzy stwierdzili, że materiał dowodowy stwarza uzasadnione podejrzenie, że Bogdan Święczkowski jako funkcjonariusz publiczny i wykonując obowiązki Prokuratora Krajowego, przekroczył swoje uprawnienia. Miał m.in. wydać polecenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, prowadzonymi przez CBA wobec adwokata Romana Giertycha.
