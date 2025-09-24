Jest pierwszy wyrok w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Piotra W., szefa firmy, która budowała centrum pomocy Fundacji Profeto.

Organizacja miała dostać z kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę Ministerstwa Sprawiedliwości ponad 98 milionów złotych. Piotr W. został skazany za pranie pieniędzy i wyrządzenie szkody majątkowej swojej spółce Tiso. Do przestępstw doszło w latach 2020-21.

Jak poinformowała rzecznik sądu Anna Ptaszek, Piotr W. został skazany na rok pozbawienia wolności.

Rzecznik dodała, że Piotr W. mógł liczyć na łagodniejszy wyrok ze względu na współpracę ze śledczymi.

Wyrok jest nieprawomocny.