1 października rusza system kaucyjny. Nowe przepisy wprowadzające system kaucyjny przewidują trzymiesięczny okres przejściowy na wdrożenie tego rozwiązania. Wiadomo też, że wielorazowe butelki szklane będzie można zwracać w systemie dopiero od 1 stycznia 2026 r.

Producenci napojów mogą zdecydować, że nie przystąpią do systemu kaucyjnego. Wiąże się to jednak z zapłaceniem opłaty produktowej, czyli tak naprawdę kary. System kaucyjny będzie obejmował:

butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr),metalowe puszki do 1 litra (kaucja 50 gr), od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra (kaucja 1 zł).

Czy system kaucyjny zadziała i będzie funkcjonować skutecznie?

Pyta Daniel Rutkowski

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 68 324 35 33 oraz na komentarze.