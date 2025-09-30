Budowa europejskiego bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i NATO – zgodnie zadeklarowali przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny Sojuszu. Mark Rutte spotyka się dziś z komisarzami, by rozmawiać o obronności.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Urusula von der Leyen wskazała na mur antydronowy jako jedną z inicjatyw zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa na kontynencie.

Potrzebujemy flagowych projektów obronnych. Jeśli spojrzymy na projekt ochrony wschodniej flanki, musimy zacząć działać natychmiast. Europa musi zdecydowanie i jednoznacznie odpowiedzieć na rosyjskie ataki dronów na nasze granice. Zaproponujemy natychmiastowe działania mające na celu utworzenie muru dronów w ramach projektu Eastern Flank Watch. Musimy działać wspólnie z Ukrainą i NATO

– powiedziała Leyen.

Mark Rutte podkreślił, że konieczne jest zapewnienie bezpiecznego nieba nad Europą.

Musimy dbać o bezpieczeństwo naszego nieba. W ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy, co działo się z dronami w Polsce i z Migami-31 w Estonii, a także to, co dzieje się teraz w Danii, gdzie nadal nie wiemy, czyja to wina. Jeśli chodzi o Polskę i Estonię, jasne jest, że to wina Rosjan. Musimy chronić nasze niebo, a inicjatywa dronowa jest konieczna

– stwierdził Rutte.

Nowa unijna inicjatywa Eastern Flank Watch dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy UE. Jej częścią ma być mur antydronowy. Wczoraj o projekcie rozmawiali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius.