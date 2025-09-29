Fragmenty kolejnego drona znaleziono w poniedziałek (29 września) w okolicach miasta Tulcza, na wschodzie Rumunii, blisko granicy z Ukrainą – poinformował minister obrony Ionut Mosteanu. Dodał, że szczątki bezzałogowca są obecnie zbierane i zostaną wykorzystane podczas dochodzenia w tej sprawie.

13 września siły powietrzne Rumunii przechwyciły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju; maszynę śledziły dwa myśliwce F-16. Dzień później resort spraw zagranicznych wezwał na rozmowę ambasadora Rosji Władimira Lipajewa, by zaprotestować przeciw naruszaniu rumuńskiej przestrzeni powietrznej.

Kolejny dron na terytorium Rumunii

Fragmenty rosyjskiego drona wyposażonego w aktywne ładunki wybuchowe znaleziono na wschodzie kraju na początku września.

Na terytorium Rumunii, która dzieli 650-kilometrową granicę z Ukrainą, w ciągu ostatniego roku wielokrotnie spadły fragmenty rosyjskich dronów, gdy Moskwa atakowała ukraińską infrastrukturę portową.

Pod koniec sierpnia rumuński parlament przyjął ustawę umożliwiającą armii zestrzeliwanie bezzałogowców naruszających rumuńską przestrzeń powietrzną. Będzie to możliwe na podstawie analizy poziomu zagrożenia oraz ryzyka dla życia ludzkiego i mienia.

Ministerstwo obrony zastrzegło wówczas, że – zgodnie z nowym prawem – zniszczenie dronów lub załogowych statków powietrznych jest ostatecznością.